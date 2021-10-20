Апелляционный суд Амстердама переносит оглашение приговора по делу о "скифском золоте" на более поздний срок. Судебное заседание запланировано на 26 октября 2021 года.

Как пишет Интерфакс-Украина, об этом сегодня, 20 октября, сообщила пресс-служба суда.

"Апелляционный суд Амстердама вынесет решение по делу о крымских сокровищах во вторник, 26 октября 2021 года в 11 часов. Приложение будет составлено в письменной форме и будет оглашено в открытом судебном заседании. Это открытое заседание состоится во Дворце правосудия в Амстердаме", - заявили в пресс-службе суда.

В судебном заседании, на котором должны определить принадлежность скифского золота, примет участие заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко.

В Минкультуры заявили, что решение о направлении артефактов, которые принадлежат украинскому народу, сейчас является незаконно, поскольку в настоящее время Крым находится под оккупацией РФ. Подобное действие будет причиной потери культурного наследия Украины, а также станет признанием попытки аннексии Крыма и города Севастополя.

Напомним, коллекция скифского золотого украшения на выставке "Крым. Золотой остров в Черном море" была представлена из пяти крымских музее. В связи с тем, что Нидерланды не признали аннексию Крыма Россией, которая произошла после открытия выставки, встал вопрос о том, кому же теперь возвращать коллекцию. Всего было представлено 565 музейных экспонатов, общая страховая стоимость которых достигла 10 млн евро.

Так, после оккупации РФ потребовала вернуть часть коллекции, которая принадлежит крымским музеям. В свою очередь Украина заявила, что "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

Ранее "Страна" писала о том, что 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о возвращении экспонатов крымских музеев в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

Однако в 2017 году после длительных переговоров крымские музеи подали иск в суд Амстердама, с целью вернуть скифское золото.