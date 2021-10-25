Начиная с понедельника, 25 октября, Кабинет министров Украины отменил обязательную самоизоляцию для жителей Крыма и неподконтрольной части Донбасса при въезде из России. Чтобы не проходить самоизоляцию, нужно будет предъявить приглашение на вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Теперь жители временно оккупированных территорий не подлежат самоизоляции (обсервации) при пересечении границы с РФ в случае предъявления приглашения на вакцинацию с украинским идентификатором. Решение принято с целью обеспечения доступа граждан Украины к вакцинации в условиях блокирования работы КПВВ со стороны РФ", - сказано в сообщении.

Записаться на вакцинацию от коронавируса и получить такое приглашение можно в одном из центров вакцинации населения и пунктов прививки, расположенных на подконтрольной Киеву территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей в территориальной близости к КПВВ. Перечень этих центров и пунктов можно посмотреть здесь.

Также были внесены изменения в приложении "Вдома" для украинцев, которые пересекают КПВВ и государственную границу на въезд в Украину. Приложение больше не будет отслеживать геолокацию.

В течение 72 часов в приложение нужно подгрузить результат ПЦР-теста или теста на антиген. Если результат теста окажется отрицательным, то приложение можно будет удалить.

В случае, если тест на коронавирус не был сдан после пересечения границы или КПВВ, через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматически передается в правоохранительные органы, которые в дальнейшем будут проводить выборочную проверку по пребыванию в месте самоизоляции.

Напомним, в Украине ослабили въезд для иностранцев с целью транзита.

Также сообщалось, что Израиль разрешит въезд туристам, привитым признанными ВОЗ вакцинами.