С 1 ноября Израиль вновь смогут посещать иностранные туристы, которые прошли курс вакцинации от коронавируса. Сначала въезд разрешат гражданам европейских государств. Позже в страну планируют начать пускать и других вакцинированных одобренными ВОЗ препаратами иностранцев.

Об этом сообщает Times of Israel в четверг, 21 октября.

На первом этапе в страну смогут попасть только туристы из списка, включающего примерно 40 стран, в основном из стран ЕС, которые имеют соглашения о взаимной вакцинации с Израилем.

При этом въезд будет возможен только в том случае, если приезжающий сделал две вакцинации, и с момента последней еще не прошло шесть месяцев, либо при условии получения третьей дозы вакцины. Эти условия значительно сократят количество вероятных туристов, как в составе групп, так и путешествующих индивидуально.

На втором этапе Израиль надеется подписать соглашение о взаимной вакцинации с США, которое позволит принимать туристов из некоторых штатов, таких как Нью-Йорк и Калифорния.

Министерство здравоохранения рассматривает возможность разрешить с 21 ноября въезд в Израиль всем вакцинированным туристам, за исключением тех, кто прибывает из стран, которым требуется виза для посещения Израиля.

Как и все израильтяне, возвращающиеся в Израиль, иностранные туристы должны будут подтвердить отрицательные результаты анализов в течение 72 часов до посадки на рейс, и пройти еще один тест ПЦР при посадке в аэропорту Бен-Гурион. Они должны оставаться в изоляции до тех пор, пока не получат результаты анализов (обычно этот срок составляет 24 часа).

Согласно планам израильского правительства, туристам в группах будет разрешено въезжать в Израиль, если прошло более шести месяцев после их повторной вакцинации. Такие группы будут ограничены до 1000 въезжающих в страну в день. Туристы будут обязаны проходить тесты на антигены при въезде в города прибытия.

Согласно плану, Израиль будет принимать сертификаты о вакцинации теми вакцинами, которые уже признаны Всемирной организацией здравоохранения, включая различные китайские вакцины.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер-министр Израиля заявил, что страна побеждает четвертую волну Covid-19. По словам премьер-министра Беннета, в Израиле не закрывают командные центры и готовят инфраструктуру страны к зиме, когда грипп соединится с коронавирусом.

Также мы писали, что министерство здравоохранения Израиля приняло решение ревакцинировать граждан старше шестидесяти лет третьей дозой препарата от коронавируса. Израиль стал первой западной страной, где пройдет ревакцинация населения. Третью прививку от коронавируса смогут сделать граждане 60+, с момента получения второй прививки у которых прошло 5 месяцев.