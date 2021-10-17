Израиль, где третья прививка от коронавируса стала обязательной для получения ковид-паспорта, побеждает четвертую волну Covid-19.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

По словам Беннета, еврейское государство "побеждает четвертую волну" COVID-19, но маски снимать рано, власти готовятся к отражению возможных новых штаммов коронавируса.

"За выходные число серьезных случаев ковида снизилось до менее 400, положительная тенденция сохраняется. Хотя можно с осторожностью сказать, что мы побеждаем четвертую волну, волну дельта-штамма коронавируса, она не закончится, пока не закончится. Мы не снимаем ногу с газа и не снимаем маски", - процитировала Беннета его канцелярия.

По словам премьер-министра Беннета, в Израиле не закрывают командные центры и готовят инфраструктуру страны к зиме, когда грипп соединится с коронавирусом.

Напомним, Израиль стал первой страной мира, где ввели третий укол от коронавируса и здесь впервые за период пандемии унес жизнь постковидный синдром, его жертвой стал подросток.