Cегодня, 26 октября, Апелляционный суд Амстердама объявит окончательное решение о судьбе "Скифского золота".

Драгоценности должны либо отправиться в крымский музей (откуда они и приехали на выставку в Нидерланды), либо отправиться на материковую Украину.

Судебное заседание назначено на 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву).

"Скифское золото" из Крыма попало в Нидерланды еще до 2014 года. Ценности привезли на выставку. Речь идет о 565 предметах из музейного фонда, которые сейчас находятся на территории Нидерландов. Цена экспозиции - 10 миллионов евро.

Напомним, в декабре 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о возвращении экспонатов в Украину. В 2017 году Россия обжаловала это решение в Апелляционном суде.

Слушания начались в 2019 году. Решение должно было быть принято еще в августе 2021 года, но процесс затянулся.

Также мы писали, что Министерство культуры РФ назвало решение суда Амстердама "крайне негативным прецедентом" и заявило, что оно нарушает нормы международного права о защите культурных ценностей, а также принципы межмузейного обмена.

Как сообщала "Страна", Украина собиралась заплатить украинским и голландским юристам 12,5 миллионов, чтобы вернуть драгоценности.