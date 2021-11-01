Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе визита в Великобританию, где он участвует в климатическом саммите. В это время украинский лидер обсудил ситуацию на Донбассе и пути преодоления энергетического кризиса в Европе.

Об этом Зеленский сообщил в своем Твиттере.

"Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии", - написал Зеленский.

Напомним, сегодня, 1 ноября, Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в городе Глазго. Глава украинского государства выступит на конференции. Также запланирован ряд встреч Зеленского с лидерами других стран.

Так, на полях саммита встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны поговорили, в частности, о поставках сжиженного газа.