Президент Украины Владмир Зеленский, который приехал в Глазго для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, на полях саммита встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны поговорили, в частности, о поставках сжиженного газа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в понедельник, 1 ноября.

Зеленский обсудил со свои коллегой из Катара возможность активизации двусторонней торговли и механизмы реализации договоренностей, которые были достигнуты весной.

"Одна из главных наших общих задач – активизация торгово-экономического сотрудничества", - заявил Зеленский.

Кроме того, стороны обсудили развитие военно-технического сотрудничества и возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа.

"Правду как катарцы будут поставлять сжиженный газ Украине - непонятно. У нас нет ни одного терминала под это", - комментирует новость телеграм-канал "Политика страны".

Помимо прочего, Зеленский поблагодарил за помощь в эвакуации украинцев из Афганистана и повторил приглашения для эмира посетить Украину.

Напомним, 1 ноября в Глазго проходит Конференция ООН по изменению климата, на которой выступит в президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что 30 и 31 октября, в Риме прошел форум G20, в нем приняли участие президент США Джо Байден, президент Южной Кореи Мун Джэин, глава Франции Эммануэль Макрон.