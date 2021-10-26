Во вторник, 26 октября, в Лондоне на здании МВД активисты Animal Rebellion развесили баннер с призывом инвестировать в будущее, основанное на растительной продукции. Также они раздавали листовки, в которых рассказывалось о вреде животноводческой промышленности.

Об этом сообщает Sky News.

Акция протеста приурочена к 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26), которая начнется в воскресенье. Активисты хотят подтолкнуть мировых лидеров к решению проблемы выбросов углерода от сельского хозяйства и рыболовства и призвать их инвестировать средства в развитие производства растительных продуктов.

Участники движения Animal Rebellion вывесили на фасаде здания британского Министерства внутренних дел большой желтый баннер с надписью: "Инвестируйте в растительное будущее".

Помимо этого, зоозащитники раздавали листовки, в которых рассказывалось о вреде мясной и молочной промышленности для климата. В частности активисты напомнили, что именно показатели выбросов парникового газа животноводческой промышленности являются одними из самых высоких.

"В преддверии COP26 мы призываем - нет, мы требуем - чтобы мир проснулся и переключился полностью на растительную диету", - заявил один из активистов.

Напомним, президент США Джо Байден 1-2 ноября примет участие в саммите в Глазго перед началом 26-й конференции ООН по изменению климата.

Также сообщалось, чтоGoogle и YouTube запретили продвигать и монетизировать контент, в котором отрицают изменение климата человеком.