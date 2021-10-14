Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл полетит в Рим, где примет участие в саммите "Большой двадцатки (G20), в котором отказался участвовать официальный Пекин.

Об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден отправятся в Рим, Италия, на саммит лидеров G20, который состоится 30-31 октября. Дополнительная информация об индивидуальных двусторонних обязательствах на полях G20 будет предоставлена ​​позднее", - сказано в сообщении.

Кроме того, 29 октября Байден посетит Ватикан и встретится с Его Святейшеством Папой Франциском. Стороны обсудят совместную работу над усилиями, направленными на уважение основного человеческого достоинства, а также прекращение пандемии коронавируса.

После Рима Байден полетит в Великобританию, где 1-2 ноября примет участие в саммите в Глазго перед началом 26-й конференции ООН по изменению климата.

Напомним, Байден поговорил по телефону с новым премьером Японии. Среди прочих тем обсудили пандемию коронавируса.

Также "Страна" сообщала, что Байден успел отодвинуть угрозу шатдауна для США до 3 декабря.