Угроза частичного шатдауна для США перестала быть явной и реальной. Президент Джо Байден поставил свою подпись под законом о продолжении финансирования правительства и федеральных расходов вплоть до 3 декабря.



"Документ подписан в качестве законодательного акта", - уточнили в администрации Белого дома, как передает агентство РИА "Новости".



В пресс-службе также отметили, что Байден поблагодарил всех участвовавших в работе над документом законодателей.



Ранее Палата представителей США вслед за Сенатом утвердила законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, предотвратив прекращение его работы (шатдаун - Ред.).



Отсутствие временного бюджета грозило США приостановкой деятельности многих правительственных учреждений уже с полуночи 1 октября по времени восточного побережья (07.00 пятницы по Киеву - Ред.).

Документ, который принимают в отсутствие постоянного бюджета на 2022 финансовый год, предполагает продолжение финансирования на прежнем уровне до 3 декабря с выделением дополнительных сумм на ликвидацию последствий ЧП и приема афганских беженцев.

Ранее "Страна" сообщала, что во время шатдауна 2019 года ресторан лидера американской рок-группы Bon Jovi бесплатно кормил федеральных служащих.