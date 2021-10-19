У основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска попросили $6 млрд на борьбу с угрозой голода и его последствиями для человечества. С просьбой о финансовой помощи к нему обратился исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

"42 миллиона человек в этому году оказались на грани голода. Беспрецедентный глобальный кризис, обострившийся из-за (пандемии - Ред.) COVID-19. Голод, дестабилизация (ситуации - Ред.) в странах и массовая миграция (ждут нас - Ред.), если мы не ответим. Илон Маск, вы только за вчерашний день заработали $6 млрд - это именно та сумма, которая нам нужна, чтобы предотвратить катастрофу! Пожалуйста, помогите!" - написал Бизли на своей странице в Twitter.

В конце июля ВПП ООН и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН выпустили доклад, в котором отмечалось, что ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью может произойти с августа по ноябрь этого года в 23 районах мира, которые включают 28 государств. Речь шла об Афганистане, Гаити, КНДР, Колумбии, Мьянме, Нигерии, Сирии и еще целом ряде стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки.

Согласно документу, всего в 2020 году в мире с острыми проблемами в области продовольственной безопасности столкнулись около 155 млн человек: это на 20 млн больше, чем в 2019. Было отмечено, что более 41 млн человек в настоящее время нуждаются в неотложной помощи, иначе им грозит голод.

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