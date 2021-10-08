В США прошло собрание акционеров компании Tesla (Tesla Shareholder Meeting) на котором ее глава, известный бизнесмен Илон Маск объявил о своем решении, которое обойдется компании в сотни миллионов долларов.

Трансляция собрания велась в официальном Youtube-канале компании.

Видео: Tesla

Итак, Илон Маск заявил о переносе штаб-квартиры Tesla из города Пало-Альто (неофициальная столица Кремниевой долины в штате Калифорния - Ред.) в город Остин (штат Техас).

"Я с волнением сообщаю всем вам, что мы переносим нашу штаб-квартиру в Остин, штат Техас", - объявил Илон Маск, однако он не стал вдаваться в детали такого затратного решения.

Нынешняя штаб-квартира компании располагается между Сан-Франциско и Сан-Хосе, это место считается мировым центром высоких технологий. Именно здесь располагаются штаб-квартиры таких IT-гигантов как Google, Apple и Facebook.

У компании Tesla есть заводы как в Техасе, так и в Калифорнии. Некоторые эксперты связывают это решение Маска с тем, что ранее он жестко критиковал ограничительные антиковидные меры, которые ввели власти Калифорнии. И из-за чего, по мнению бизнесмена, серьезно снизились темпы производства.

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