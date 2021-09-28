После расставания с основателем компании "Tesla" Илоном Маском канадская певица Клэр Буше, более известная под псевдонимом Граймс, пообещала колонизировать спутник Юпитера Европу.

Об этом сообщает Page Six.

Канадская исполнительница пошутила, что собирается создать лесбийскую коммуну в космосе. Таким образом Граймс напомнила о контракте Илона Маска с NASA - он подразумевает, что его корпорация "SpaceX" будет заниматься поиском жизни на спутнике Юпитера Европа.

"Отдельно от Илона я буду колонизировать Европу для создания там лесбийской космической коммуны", - заявила она.

Однако, если о космосе исполнительница говорила неоднократно, то заявлений касательно своей ориентации певица ранее не делала. Так что пока непонятно, стоит ли воспринимать ее слова как каминг-аут или это просто шутка.

Напомним, Илон Маск и Буше были в отношениях три года, а в январе 2020-го стало известно, что у них будет ребенок.

Кроме этого, в марте текущего года бизнесмен впервые показал фото на тот момент 10-месячного сына его и Клэр.

Однако, уже 24 сентября Илон Маск расстался с канадской певицей Клэр Буше.