Попавшая на украинский сайт "Миротворец" 12-летняя девочка Фаина Савенкова из Луганска обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерришу. В письме она высказала опасения за свою жизнь и безопасность семьи из-за включения в этот список.

Об этом сообщают "РИА-Новости" во вторник, 19 октября.

12-летняя жительница Луганска написала, что "Миротворец" не в первый раз без письменного согласия публикует личные данные детей, оказывает на них психологическое давление. Она добавила, что стала не единственным ребенком-жертвой агрессии взрослых руководителей сайта, которые обвинили ее в антиукраинской пропаганде и распространении фейков.

"Это ложь, с помощью которой пытаются вызвать ко мне ненависть населения Украины, запугать и очернить мое имя. Теперь я боюсь за свою жизнь и здоровье, и безопасность семьи", - написала Савенкова.

12-летняя девочка попросила генерального секретаря ООН Гутерриша повлиять на украинские власти, чтобы информация о несовершеннолетних была незамедлительно удалена с сайта, а сам ресурс заблокирован. Она попросила ООН контролировать соблюдение прав детей, чтобы они не становились жертвами травли и насилия из-за политических убеждений взрослых.

Ранее "Страна" сообщала, что на "Миротворец" внесли 12-летнюю писательницу Фаину Савенкову из Луганска, которая обратилась к Макрону. На сайте девочку назвали "жертвой психологического насилия и российско-террористической пропаганды", а также обвинили в участии "в антиукраинских пропагандистских мероприятиях".

Также мы писали, что телеведущего канала "Наш" Макса Назарова внесли на сайт "Миротворец". Сайт обвиняет Назарова в "участим в информационных операциях России (страна-агрессор), направленных на уничтожения доказательств преступлений российского агрессора их пособников против Украины". Также ему приписывают "манипулирование общественно значимой информацией" и "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины".