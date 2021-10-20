В ООН отреагировали на обращение 12-летней писательницы из Луганска Фаины Савенковой, которую внесли в базу "Миротворца".

В письме Гуттеришу Савенкова выразила опасение за свою жизнь и безопасность семьи из-за включения в скандальные списки.

Она указала, что "Миротворец" не в первый раз без письменного согласия публикует личные данные детей, оказывает на них психологическое давление. Она добавила, что ее обвинили в антиукраинской пропаганде и распространении фейков.

"Это ложь, с помощью которой пытаются вызвать ко мне ненависть населения Украины, запугать и очернить мое имя. Теперь я боюсь за свою жизнь и здоровье и безопасность семьи", - сообщила Савенкова и попросила Гутерриша повлиять на украинские власти, чтобы информация о несовершеннолетних была незамедлительно удалена с сайта, а сам ресурс заблокирован.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил РИА Новости что в офисе генсека получили письмо. Отвечая на вопрос о том, какова реакция генсека на письмо и планирует ли он принимать какие-то шаги в ответ на обращение девочки, Хак повторил позицию ООН, согласно которой организация призывает не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях.

На "Миротворце" девочку назвали "жертвой психологического насилия и российско-террористической пропаганды", а также обвинили в участии "в антиукраинских пропагандистских мероприятиях".

Фаина Савенкова - писательница. Пишет произведения разных жанров: рассказы, эссе, пьесы и сценарии. Также в 2021 году вместе с московским писателем Александром Конторовичем она выпустила роман "Стоящие за твоим плечом".

Также она стала известной после видеообращения к членам Совета безопасности ООН и президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором призвала не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.

Также мы сообщали, что на "Миротворец" внесли американца, который гулял по Одессе в футболке с надписью "Russia".