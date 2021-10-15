Не исключено, что вскоре человечеству придется отказаться от мяса ради спасения климата и такие привычные сегодня продукты питания, как свинина и говядина, станут настоящим предметом роскоши. По данным исследований, мясные компании уже сейчас вынуждены ограничивать выбросы парниковых газов, а 57% всех выбросов пищевой промышленности приходится именно на производство продуктов животноводства. Решение проблемы выбросов метана - одна из самых важных климатических проблем для многих производителей.

Об этом заявил глава крупнейшего в Европе мясоперерабатывающего предприятия Danish Crown Джейс Валер, передает Bloomberg.

По его данным, многие страны мира уже начали снижать количество выбросов парниковых газов ради спасения климата. А это может привести к тому, что мраморная говядина в будущем может стать настолько дефицитным товаром, что люди будут употреблять ее только по большим праздникам.

Свинина же считается более экологическим видом мяса и вероятно, она пострадает меньше, чем говядина. Однако и ее начнут производить в меньших количествах. О каких именно сроках идет речь Джейс Валер не сообщил, но он убежден, что миру придется пересмотреть свое отношение к мясу.

"Говядина не будет благоприятной для климата. Это будет роскошный продукт, который мы будем есть, когда захотим себя побаловать", - добавил Валер.

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