Google запретит продвижение и монетизацию контента с отрицанием изменения климата в результате деятельности человека.

Об этом сообщает сайт Swissinfo.ch в пятницу, 8 октября.

В сообщении Google говорится, что это ограничение затронет также видеосервис YouTube.

Американская компания отметила, что запрет будет распространяться на контент, который противоречит устоявшемуся в научных кругах мнению о существовании и причинах изменения климата.

Также ограничение коснется контента, противоречащего мнению о том, что вклад в изменение климата вносит деятельность человека и выбросы парниковых газов.

Таким образом, компания стремится лишить тех, кто распространяет информацию, идущую вразрез с научным мнением об изменении климата, основного источника доходов.

Представитель Google сообщил, что компания задействует набор автоматизированных инструментов и человеческие ресурсы для оценки контента.

Другие крупные американские технологические компании, в числе которых находится Facebook, также разработали политику для ограничения распространения и монетизации контента, который способствует дезинформации пользователей на своих платформах.

Ранее "Страна" сообщала, что компания Google заявила о дате осенней презентации, где представит свои новые смартфоны "Pixel". Во время мероприятия представители Google представят все особенности новых смартфонов, а также озвучат их стоимость.

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