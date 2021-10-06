Компания Google, которая официально прекратила поддержку своей поисковой системы в браузере Internet Explorer 11, заявила о дате осенней презентации, где представит свои новые смартфоны "Pixel".

Об этом сообщает The Verge.

"19 октября мы официально представляем вам Pixel 6 и Pixel 6 Pro - полностью обновленные телефоны Google. Они работают на базе Tensor, первого оригинального мобильного чипа Google, они быстрые, умные и безопасные. И они приспосабливаются к вам", - пишут в заявлении компании.

Презентация новых смартфонов произойдет 19 октября в онлайн-формате в 20:00 по киевскому времени.

Во время мероприятия представители Google представят все особенности новых смартфонов, а также озвучат их стоимость.

Ранее мы писали о том, что компания Google отказалась от проекта открытия цифровых банковских счетов для клиентов Google Pay, который мог бы существенно усилить позиции компании в сфере финансовых услуг.

Также "Страна" сообщала, что принадлежащий Google видеохостинг YouTube станет блокировать видеоролики, в которых говорится о неэффективности и опасности каких-либо официальных одобренных вакцин. Имеются в виду вакцины от разных заболеваний, а не только от коронавирусной инфекции. Хотя ранее это правило распространялось только на прививки от коронавируса.