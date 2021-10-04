Компания Google заявила, что официально прекратила поддержку своей поисковой системы в браузере Internet Explorer 11.

Об этом сообщает 9to5Google в понедельник, 4 октября.

Google информирует, что сервис не прекращает работать с браузером полностью, но пользователь поиска будет получать доступ только к базовым функциям.

Программист Google Мелт Убл отметил, что в компании провели внутреннюю оценку и пришли к заключению, что старый браузер не стоит того, чтобы тратить на его поддержку ресурсы компании.

Последнюю версию Internet Explorer выпустили в 2013 году с Windows 8.1.

Ранее "Страна" сообщала, что компания Google отказалась от проекта открытия цифровых банковских счетов для клиентов Google Pay, который мог бы существенно усилить позиции компании в сфере финансовых услуг. В апреле 2021 года из Google ушел автор проекта Цезарь Сенгупта, поэтому компания решила закрыть его. Также поступила информация, что банковские регуляторы поддерживали проект и не связаны с его закрытием.

Также мы информировали, что Минцифры просит Google, чтобы украинские редакторы YouTube не выдавали российский контент в рекомендациях.