Бывший президент США Дональд Трамп попросил суд обязать компанию Twitter восстановить его аккаунт, не дожидаясь завершения рассмотрения общего иска к американским социальным сетям.

Об этом сообщает "РИА-Новости" в субботу, 2 октября.

С июля бывший президент США судится с Facebook, Twitter и Google. Трамп требует признать практику цензурирования контента антиконституционной, вернуть ему доступ к многомиллионной интернет-аудитории и выплатить компенсацию за блокировку.

В документе, который в пятницу вечером направлен в суд в штате Флорида, говорится, что истец Дональд Дж. Трамп со всем уважением просит суд издать предварительное постановление, обязывающее, помимо прочего, ответчика Twitter, Inc. и всех лиц, действующих солидарно с ответчиком, восстановить доступ истца к социальной медиа-платформе.

Дональд Трамп располагал более чем 88 миллионами подписчиков в Twitter, но по решению компании-оператора лишился своего аккаунта 8 января - спустя два дня после того, как его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать парламентскую сертификацию победы Джо Байдена на президентских выборах. До этого Twitter неоднократно подвергал цензуре публикации Трампа.

В документе, поданном Трампом в суд, говорится, что компания обладает властью и контролем над политическим дискурсом в этой стране, уровень которых не поддается измерению, исторически беспрецедентен и чрезвычайно опасен для открытой демократической дискуссии. Ответчик не только запретил истца на своей платформе, но и распространил ограничения на неисчислимых пользователей, которые публиковали комментарии по поводу истца.

В Twitter пока не отреагировали на обращение Трампа в суд.

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп подал в суд на свою племянницу и газету The New York Times из-за разглашения информации о налогах. Причиной такого решения стала статья 2018 года - в ней была обнародована информация о финансовом положении его семьи и налоговые документы.

Также мы информировали, что бывший президент США Дональд Трамп, который намекнул, что собирается баллотироваться на выборы президента США 2024, заявил, что его связь с русскими придумали демократы и лично кандидат в президенты США в 2016 году Хиллари Клинтон.