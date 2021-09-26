Бывший президент США Дональд Трамп, который намекнул, что собирается баллотироваться на выборы президента США 2024, заявил, что его связь с русскими придумали демократы и лично кандидат в президенты США в 2016 году Хиллари Клинтон.

По словам Трампа, обвинения в тайных связях с Россией официально признали обманом. Об этом он сказал, выступая на митинге своих сторонников в городе Перри (штат Джорджия), трансляция которого велась телеканалом Newsmax TV.

Он сказал, что результаты расследования спецпрокурора США Джона Дарема стали официальным подтверждением того, что обвинения в его адрес в тайных связях с Россией с самого начала были обманом, придуманным демократами и лично кандидатом в президенты США в 2016 году Хиллари Клинтон.

"Расследование истории с Россией показало, что она была полным обманом и была придумана Хиллари Клинтон и демократами, - сказал он, - Представьте, каково Биллу Клинтону, в каком страхе он живет - ведь каким злобным умом надо обладать, что выдумать историю с российским обманом".

"Но теперь это уже официально - все было обманом с самого начала", - добавил бывший президент США.

Ранее Трамп дал совет телеведущему, как вести себя с русской женой, заявив, что русские "очень умные и очень упрямые, их невозможно переспорить".

Ранее "Страна" сообщала, что в окружении Трампа уверены, что бывший президент США пойдет на выборы в 2024 году. Соратники считают, что Трамп еще не принял окончательного решения, но склоняется к тому, чтобы принять участие в кампании, а потому только ждет удобного момента, чтобы объявить об этом.