Интересный диалог получился у экс-президента США Дональда Трампа на Fox news с ведущим Грегом Гатфелдом. Последний жалуется Трампу, что его жена не хочет вакцинироваться.

"Она русская?", - уточняет Трамп.

"Да, - отвечает Гатфелд. - Это просто невозможно переспорить русских".

"Да. Они очень умные и очень упрямые", - согласился Трамп и посоветовал Гатфелду дать своей жене полную свободу действий.

Напомним, на днях Трамп намекнул, что собирается принять участие в выборах президента США 2024.

Ранее "Страна" сообщала, что в окружении Трампа уверены, что бывший президент США пойдет на выборы в 2024 году. Соратники считают, что Трамп еще не принял окончательного решения, но склоняется к тому, чтобы принять участие в кампании, а потому только ждет удобного момента, чтобы объявить об этом.

В истории Соединенных Штатов только один бывший президент Гровер Кливленд в 1892 году возвращался в Белый дом после поражения, чтобы занять свой старый кабинет.

Трампу, которому исполнится 78 лет во время кампании 2024 года, будет даже старше Рональда Рейгана, когда он оставил свой пост в конце своего второго срока.

Сегодняшнему президенту Байдену уже 78 лет и к моменту, когда он покинет Овальный кабинет по итогам своего первого срока, ему будет уже 81 год, что тоже станет новым рекордом.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не может публично рассказывать, будет ли он принимать участие в следующих президентских выборах страны, но серьезно намерен баллотироваться в президенты США.