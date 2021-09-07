В окружении Трампа уверены, что бывший президент США пойдет на выборы в 2024 году
Бывший американский президент США республиканец Дональд Трамп примет участие в следующей президентской гонке 2024 года, где его ждут в тандеме с единственным темнокожим республиканцем Сената.
Трамп еще не принял окончательного решения и ждет удобного момента, чтобы объявить об этом, уверены в его окружении.
Об этом сообщает влиятельная Politico со ссылкой на источники, близкие к Трампу, а также членов Республиканской партии США.
В истории Соединенных Штатов только один бывший президент Гровер Кливленд в 1892 году возвращался в Белый дом после поражения, чтобы занять свой старый кабинет.
Трампу, которому исполнится 78 лет во время кампании 2024 года, будет даже старше Рональда Рейгана, когда он оставил свой пост в конце своего второго срока.
Правда, сегодняшнему президенту Байдену уже 78 и к моменту, когда он покинет Овальный кабинет по итогам своего первого срока, ему будет уже 81 год, что тоже станет новым рекордом.
Трамп в последнее время заметно усилил свое присутствие в медиапространстве, а его штаб активизировал сбор средств и начал размещать все больше политической рекламы с атаками на действующего президента демократа Джо Байдена.
Снижение рейтингов Байдена на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса и произошедшим в Афганистане укрепили интерес Трампа к участию в выборах.
"Он на самом деле не решил, но мы все думаем, что он будет участвовать", - заявил один из собеседников издания, отметив, что Трамп выжидает наиболее удобного момента.
Уверенность в том, что Трамп намерен участвовать в следующей президентской гонке, по данным газеты, выражал и конгрессмен-республиканец Джим Джордан (от штата Огайо), считающийся одним из наиболее активных сторонников бывшего хозяина Белого дома.
"Я знаю об этом [что Трамп будет участвовать в выборах]. Я говорил с ним вчера. Он почти готов объявить об этом после всего этого сумасшествия в Афганистане", - приводит его слова Politico, отмечая, что когда Джордан говорил это, его без его ведома записали на видеокамеру активисты-демократы, которым удалось проникнуть на одну из закрытых встреч республиканцев.
Между тем бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер уверен, что экс-президент будет снова участвовать в выборах на 99% - 100%.
"Я думаю, что он абсолютно точно примет участие в выборах 2024 года. У нас вчера вечером был хороший разговор", - отметил он, но также отметил, что Трамп пока не принял окончательного решения.
Обнародованные на прошлой неделе итоги опроса общественного мнения, проведенного Колледжем Эмерсон - частным университетом, расположенным в городе Бостон (штат Массачусетс), - свидетельствовали о том, что Трамп на фоне ситуации в Афганистане мог бы одержать победу над нынешним главой американской администрации Байденом в случае организации новых выборов.
Согласно этим данным, Трамп опередил бы Байдена как минимум на один процентный пункт - 47% против 46%.
Ранее "Страна" сообщала, что 28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) Трамп допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства. Он также выразил уверенность в том, что в борьбе за Белый дом победу одержит кандидат от республиканцев.
Ранее Дональд Трамп заявил, что не может публично рассказывать, будет ли он принимать участие в следующих президентских выборах страны, но серьезно намерен баллотироваться в президенты США.