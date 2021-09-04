45-й президент США Дональд Трамп находится на стадии переговоров о продаже своего большого отеля, находящегося в центре Вашингтона (столицы США).

Об этом передает издание Axios со ссылкой на источники. Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

Журналисты поясняют, что сначала права на недвижимость продаются компании-застройщику, а та ведет переговоры с гостиничными брендами, которые будут заниматься администрированием собственности.

Детали сделки пока неизвестны, для ее заключения потребуется время. Отель Трампа находится на главной улице Вашингтона, в 500 метрах от Белого дома и в километре от Капитолия.

Как сообщала "Страна", американцы планируют в сентябре устроить новый митинг возле Капитолия. Среди действующих лиц мероприятия планируется участие поддерживающих Трампа консервативных движений.

Напомним, что Дональд Трамп сказал по поводу своего участия в следующих президентских выборах США, которые должны пройти уже в 2024 году. Он заявил, что охотно и подробно бы ответил на этот и другие вопросы и, таким образом, удовлетворил бы любопытство телезрителей, но не может этого сделать так как связан юридическими запретами.