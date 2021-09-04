Дональд Трамп решил продать свой знаменитый отель в Вашингтоне. Фото
45-й президент США Дональд Трамп находится на стадии переговоров о продаже своего большого отеля, находящегося в центре Вашингтона (столицы США).
Об этом передает издание Axios со ссылкой на источники. Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.
Журналисты поясняют, что сначала права на недвижимость продаются компании-застройщику, а та ведет переговоры с гостиничными брендами, которые будут заниматься администрированием собственности.
Детали сделки пока неизвестны, для ее заключения потребуется время. Отель Трампа находится на главной улице Вашингтона, в 500 метрах от Белого дома и в километре от Капитолия.
Как сообщала "Страна", американцы планируют в сентябре устроить новый митинг возле Капитолия. Среди действующих лиц мероприятия планируется участие поддерживающих Трампа консервативных движений.
Напомним, что Дональд Трамп сказал по поводу своего участия в следующих президентских выборах США, которые должны пройти уже в 2024 году. Он заявил, что охотно и подробно бы ответил на этот и другие вопросы и, таким образом, удовлетворил бы любопытство телезрителей, но не может этого сделать так как связан юридическими запретами.