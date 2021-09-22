Бывший президент США Дональд Трамп, который решил продать свой знаменитый отель в Вашингтоне, подал в суд на свою племянницу Мэри Трамп и газету The New York Times. Причиной такого решения стала статья 2018 года - в ней была обнародована информация о финансовом положении его семьи и налоговые документы.

Об этом сообщает Associated Press.

В своем иске, поданном во вторник в штате Нью-Йорк, Трамп обвиняет племянницу в нарушении соглашения об урегулировании претензий от 2001 года. Так, Мэри Трамп разгласила сведения из налоговых документов, которые она получила в ходе разбирательств о наследстве отца Трампа.

Согласно иску, в распоряжении племянницы оказалось более 40 тысяч страниц различных финансовых и юридических документов с "крайне чувствительной, коммерческой, частной и конфиденциальной информацией".

Кроме этого, экс-президент обвиняет газету The New York Times и трех ее журналистов в попытках добиться от племянницы информации "для получения собственной выгоды". Согласно иску, журналисты знали о запрете на разглашение.

Юристы Трампа считают, что Мэри и газета "были мотивированы личной местью" и желанием изменить "политическую повестку". Теперь Дональд Трамп называл сумму желаемой компенсации - 100 млн долларов.

В статье, о которой идет речь, журналисты The New York Times попытались с помощью полученных документов опровергнуть утверждения экс-президента о том, что он самостоятельно сколотил состояние.

Так, по информации газеты, Фред Трамп передал своему сыну не менее $413 млн - в том числе с помощью методов по минимизации налогов. В своей книге, опубликованной в прошлом году, племянница Трампа сообщила, что она была источником газеты.

В The New York Times иск экс-президента назвали "попыткой заставить замолчать независимые СМИ". В газете добавили, что тема статьи имела большую общественную значимость.

В свою очередь Мэри Трамп назвала Дональда "неудачником", а его иск - актом "отчаяния". Ранее племянница подала на него в суд, с обвинением о том, что он и другие ее родственники "лишили ее миллионов долларов и выдавили из семейного бизнеса".

Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп примет участие в подаче коллективного иска в суд против Google, Twitter и Facebook.