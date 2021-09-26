Дональд Трамп публично заявил, что от объявленного им намеком в Нью-Йорке участия в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году, его может удержать только звонок доктора, то есть плохое состояние здоровья.

"Это мог бы быть нехороший звонок от доктора или что-то похожее. Такое тоже бывает", - ответил Дональд Трамп на вопрос ведущего в эфире радиостанции "Настоящий Голос Америки" (Real America's Voice), который спросил, что могло бы помешать Трампу снова выставить свою кандидатуру на пост президента.

Бывший глава государства, которому сейчас 75 лет, а в 2024 году исполнится ровно столько лет, сколько и Байдену сегодня, заявил, что чувствует себя хорошо и объяснил причины, по которым собирается выбираться во второй раз.

"Просто не могу терпеть того, что делают с нашей страной", - добавил Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что 28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) Трамп допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства. Он также выразил уверенность в том, что в борьбе за Белый дом победу одержит кандидат от республиканцев.