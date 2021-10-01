Google пока отказалась от идеи открыть цифровые банковские счета всем клиентам Google Pay
Компания Google отказалась от проекта открытия цифровых банковских счетов для клиентов Google Pay, который мог бы существенно усилить позиции компании в сфере финансовых услуг.
Об этом сообщает The Wall Street Journal в пятницу, 1 октября.
Партнерами проекта, анонсированного в ноябре 2019 года, должны были стать, в частности, Citigroup Inc. (SPB: C) и кредитный кооператив Стэнфордского университета, которые планировали заняться обслуживанием Plex-счетов - электронных счетов клиентов Google. Plex-счета, синхронизированные с Google Pay, продвигались как простой и доступный финансовый инструмент при отсутствии ежемесячных платежей за обслуживание.
По сведениям из источников WSJ, изначально запуск проекта был запланирован на 2020 год, однако он неоднократно переносился. В апреле 2021 года из Google ушел автор проекта Цезарь Сенгупта, поэтому компания решила закрыть его.
Также поступила информация, что банковские регуляторы поддерживали проект и не связаны с его закрытием. При этом, Google, вероятно, поставила регуляторов в известность о прекращении проекта раньше, чем партнерские банки, поскольку еще на прошлой неделе некоторые из них полагали, что он будет реализован.
Например, BM Technologies Inc., оператор банковской онлайн-платформы, еще на прошлой неделе заявляла, что ее совместные с Google Plex-счета заработают в конце 2021 года или в 2022 году.
Акции холдинга Alphabet Inc. (SPB: GOOG), в который входит Google, подорожали на 1,5% на торгах в Нью-Йорке в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 55%.
Ранее "Страна" сообщала, что принадлежащий Google видеохостинг YouTube станет блокировать видеоролики, в которых говорится о неэффективности и опасности каких-либо официальных одобренных вакцин. Имеются в виду вакцины от разных заболеваний, а не только от коронавирусной инфекции. Хотя ранее это правило распространялось только на прививки от коронавируса.
Также мы писали, что Google отчитался о блокировке YouTube-каналов и доменов с критикой украинского правительства и ВСУ.