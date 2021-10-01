Компания Google отказалась от проекта открытия цифровых банковских счетов для клиентов Google Pay, который мог бы существенно усилить позиции компании в сфере финансовых услуг.

Об этом сообщает The Wall Street Journal в пятницу, 1 октября.

Партнерами проекта, анонсированного в ноябре 2019 года, должны были стать, в частности, Citigroup Inc. (SPB: C) и кредитный кооператив Стэнфордского университета, которые планировали заняться обслуживанием Plex-счетов - электронных счетов клиентов Google. Plex-счета, синхронизированные с Google Pay, продвигались как простой и доступный финансовый инструмент при отсутствии ежемесячных платежей за обслуживание.

По сведениям из источников WSJ, изначально запуск проекта был запланирован на 2020 год, однако он неоднократно переносился. В апреле 2021 года из Google ушел автор проекта Цезарь Сенгупта, поэтому компания решила закрыть его.

Также поступила информация, что банковские регуляторы поддерживали проект и не связаны с его закрытием. При этом, Google, вероятно, поставила регуляторов в известность о прекращении проекта раньше, чем партнерские банки, поскольку еще на прошлой неделе некоторые из них полагали, что он будет реализован.

Например, BM Technologies Inc., оператор банковской онлайн-платформы, еще на прошлой неделе заявляла, что ее совместные с Google Plex-счета заработают в конце 2021 года или в 2022 году.

Акции холдинга Alphabet Inc. (SPB: GOOG), в который входит Google, подорожали на 1,5% на торгах в Нью-Йорке в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 55%.

Ранее "Страна" сообщала, что принадлежащий Google видеохостинг YouTube станет блокировать видеоролики, в которых говорится о неэффективности и опасности каких-либо официальных одобренных вакцин. Имеются в виду вакцины от разных заболеваний, а не только от коронавирусной инфекции. Хотя ранее это правило распространялось только на прививки от коронавируса.

Также мы писали, что Google отчитался о блокировке YouTube-каналов и доменов с критикой украинского правительства и ВСУ.