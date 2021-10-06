Nokia показала новый планшет под Android ценой в 200 евро
Сегодня, 6 октября, финская компания Nokia Corporation презентовала новый планшет Nokia T20.
Об этом сообщает GSM Arena.
Так, планшет имеет 26,4-сантиметровый ЖК-дисплей с разрешением в 2000х1200 пикселей.
Планшет работает на операционной системе Android 11. Его операционная память составляет 3 или 4 гигабайта, а внутренняя - 32 или 64 гигабайта.
Впрочем, пользователи могут расширить память с помощью карточки microSD.
Планшет от Nokia имеет мощную батарею в 8200 мегаампер в час. Таким образом, продолжительность работы аппарата составляет около 15 часов без подзарядки.
Устройство оснащено стереодинамиками, двумя микрофонами и 3,5-мм разъемом для наушников. На передней панели есть 5-мегапиксельная камера, а на обратной - 8-мегапиксельная. Фронтальную камеру оптимизировали для видеозвонков и разблокировки устройства благодаря распознаванию лица пользователя.
Стоимость одной базовой модели 200 евро.
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