Китайская корпорация Xiaomi разблокировала смартфоны, которые ранее перестали работать в аннексированном Крыму и на территории Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи и Судана.

Об этом сообщает "РИА Новости" .

Как рассказали в компании, блок смартфонов был направлен не против конкретных регионов, а проходил там, где официально не присутствует Xiaom для предотвращения контрабанды. Блокировка была временной, только на период расследования контрабанды. Сейчас все смартфоны уже разблокированы.

Ранее в пресс-службе Xiaomi изданию сообщили, что компания не получала обращений о блокировке устройств от пользователей в СНГ. Представители нескольких сервисных центров и пользователи смартфонов фирмы в Крыму рассказывали, что не сталкивались с проблемой блокировки.

Напомним, WhatsApp с 1 ноября перестанет работать на некоторых айфонах и множестве андроид-смартфонах с устаревшими операционными системами.

Также сообщалось, что летом Xiaomi обогнала Samsung и Apple и впервые в истории заняла первое место на рынке смартфонов. Xiaomi активно работает над продажами с того момента, как начался спад Huawei.