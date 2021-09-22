В Литве Минообороны рекомендовало потребителям выбросить китайские смартфоны и не покупать новые устройства производства этой страны. Причиной такого заявления стало встроенное программное обеспечение, которое, по информации ведомства, может цензурировать информацию на мобильных телефонах.

Об этом со ссылкой на литовский Национальный центр кибербезопасности Минобороны пишет Reuters.

В частности, речь о смартфонах Xiaomi, которые продаются в Европе. На них стоят программы, которые могут обнаружить и подвергнуть цензуре информацию, содержащую в себе термины "свободны Тибет", "Да здравствует независимость Тайваня" или "движение за демократию".

По версии литовских специалистов, речь о телефоне Xiaomi Mi 10T 5G. В нем указанные программные возможности были отключены в Евросооюзе, но включить их можно удаленно и в любой момент.

В Xiaomi эту информацию и отчет литовского Минобороны комментировать не стали.

Напомним, Xiaomi обогнала Samsung и Apple и впервые в истории заняла первое место на рынке смартфонов.

Также мы писали о том, что Xiaomi недавно блокировал свои телефоны в Крыму, на Кубе и в КНДР.