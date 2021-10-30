В субботу, 30 октября, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Молдовы Маей Санду. Он касался сотрудничества в вопросах энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Лидеры обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики. Президент Украины отметил готовность нашего государства и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей", - говорится в сообщении.

Стороны договорились в ближайшее время провести консультации на уровне министров энергетики Украины и Молдовы.

Напомним, что Молдова ранее испытывала нехватку топлива после того, как закончился ее контракт с "Газпромом", а о новых условиях стороны не смогли договориться в Москве. Украина решила поставлять Кишиневу газ без оплаты - с последующей отдачей тем же газом.

Однако в итоге Молдова все же договорилась покупать газ у России с ноября по новому пятилетнему договору - по цене 450 долларов за тысячу кубометров.

В Кишиневе заявили, что контракт Молдавии и "Газпрома" не включает в себя каких-либо политических условий.