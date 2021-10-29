Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил, что уже третий день подряд в Санкт-Петербурге продолжаются переговоры с председателем правления российского "Газпрома" Алексеем Миллером.

Об этом он написал на своей странице в Facebook утром в пятницу, 29 октября.

"Переговоры с "Газпромом" о доставке газа для РМ (республики Молдова - Ред.) продолжаются третий день.

В ходе раундов дискуссий с Алексеем Миллером мы представили свою позицию - молдавская сторона хочет подписать контракт на поставку природного газа, аналогичный тому, который использовался в последние годы.

Что касается объема долга, накопленного на предприятии Молдова-Газ, то правительство РМ считает, что согласовать его могут только стороны по итогам аудита.

Дискуссии носят конструктивный характер, а усилия по поиску точки пересечения интересов обеих сторон напряжены", - написал Спыну.

Напомним, из-за газового кризиса правительство Молдовы приняло решение ввести режим чрезвычайного положения до 20 ноября.

Ранее после переговоров Молдовы с "Газпромом" насчет газового контракта, в Кишиневе назвали предложения энергетической компании невыгодными для молдавской стороны.

Также мы рассказывали, что Украина поставила Молдове в долг обещанный газ. Его хватит на несколько дней.