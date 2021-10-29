Вице-премьер Молдовы рассказал, как третий день договаривается с "Газпромом" по контракту
Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил, что уже третий день подряд в Санкт-Петербурге продолжаются переговоры с председателем правления российского "Газпрома" Алексеем Миллером.
Об этом он написал на своей странице в Facebook утром в пятницу, 29 октября.
"Переговоры с "Газпромом" о доставке газа для РМ (республики Молдова - Ред.) продолжаются третий день.
В ходе раундов дискуссий с Алексеем Миллером мы представили свою позицию - молдавская сторона хочет подписать контракт на поставку природного газа, аналогичный тому, который использовался в последние годы.
Что касается объема долга, накопленного на предприятии Молдова-Газ, то правительство РМ считает, что согласовать его могут только стороны по итогам аудита.
Дискуссии носят конструктивный характер, а усилия по поиску точки пересечения интересов обеих сторон напряжены", - написал Спыну.
Напомним, из-за газового кризиса правительство Молдовы приняло решение ввести режим чрезвычайного положения до 20 ноября.
Ранее после переговоров Молдовы с "Газпромом" насчет газового контракта, в Кишиневе назвали предложения энергетической компании невыгодными для молдавской стороны.
Также мы рассказывали, что Украина поставила Молдове в долг обещанный газ. Его хватит на несколько дней.