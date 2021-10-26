Молдавский государственный холдинг Energocom заключил контракт на пробную поставку газа с нидерландской компанией Vitol. Исходя из соглашения, в течение завтрашнего дня, 27 октября, в Молдову будет поставлено 1 млн кубических метров голубого топлива. Ранее Молдова просила у Украины одолжить около 15 миллионов кубометров газа, что составляет 0,08% украинских газовых запасов на сегодняшний день.

Об этом сообщает "IPN-MD" во вторник, 26 октября.

По данным издания, компания Vitol выиграла тендер, объявленный во вторник, 26 октября, государственным холдингом Energocom. Как сообщают в Агентстве публичной собственности Молдовы, нидерландский поставщик предложил лучшие условия поставки.

Согласно контракту, в течение 27 октября нидерландская компания поставит в Молдову 1 млн кубометров газа. О других деталях соглашения информация отсутствует.

Отметим, что миллион кубометров газа - это седьмая часть суточного потребления страны.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина предлагала бесплатно предоставить газ Молдове. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Как объяснил секретарь СНБО, Украина будет поставлять для Молдовы газ в долг, но не за деньги. Потом Кишинев вернет Киеву поставленный ранее ресурс. О помощи с поставками газа к Киеву обратилась премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

Вчера мы писали, что молдавская госкомпания Energocom и польская PGNiG подписали контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа. Это первая покупка Молдовой газа не у Газпрома за все 30 лет независимости, поскольку ранее в Кишиневе назвали предложения российской энергетической компании невыгодными для молдавской стороны.