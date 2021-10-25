Молдавская госкомпания Energocom и польская PGNiG подписали контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа, где из-за энергетического кризиса объявили режим ЧП.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы в понедельник, 25 октября.

В сообщении указывается, что сегодня, 25 октября 2021 года, был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG. Это первая покупка газа из альтернативных источников в истории Молдовы, и произошла она на фоне украино-молдавских договоренностей.

Это первая покупка Молдовой газа не у Газпрома за все 30 лет независимости, поскольку ранее в Кишиневе назвали предложения российской энергетической компании невыгодными для молдавской стороны.

По данным пресс-службы правительства, в ходе тендера, который был объявлен в минувшую пятницу, компания Energocom получила семь предложений.

В МИД Молдовы рассказали, что газ покупался по рыночной цене, но поляки предложили самую низкую.

В правительстве сообщили, что приобретение этого газа проводится для проверки возможности импорта газа из альтернативных источников и для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.

Кабинет министров Молдовы ведет переговоры с Российской Федерацией и "Газпромом" о подписании долгосрочного соглашения о поставках природного газа. В правительстве информируют, что в условиях снижения давления в национальной распределительной сети, закупка из альтернативных источников позволяет сохранить поставки природного газа потребителям.

Пресс-служба не сообщает цену сделки с польской PGNiG, но настаивает, что тариф, который платят граждане за природный газ, остается неизменным.

Партнером PGNiG Supply & Trading по пробной поставке будет американо-украинская ERU Group. Поставка будет осуществлена на молдово-украинской границе.

"Покупка польского газа в этом плане должна, по идее, показать, что Молдова может найти газ и помимо Газпрома (тем более, что и Украина согласилась подсобить). Правда, есть один маленький нюанс - 1 млн кубометров - это 1/7 часть ежесуточного потребления Молдовы и погоды не сделает", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что Молдова попросила у Украины одолжить около 15 миллионов кубометров газа, что составляет 0,08% украинских газовых запасов на сегодняшний день. На данный момент в Молдове сложилась критическая ситуация с энергетикой и даже такой объем для республики важен.

Также мы писали, что советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль прокомментировала энергетический кризис в Молдове, которая из-за нехватки газа объявила чрезвычайное положение. По словам чиновницы, Украина может стать следующей.