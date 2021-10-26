В Европе заявили о готовности помочь Молдове с поставками газа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с молдавским президентом Майей Санду газовый кризис в стране и возможные меры поддержки со стороны Евросоюза.

Об этом сообщает ТАСС.



"Мы поддерживаем регулярные контакты с Молдовой, чтобы помочь ей решить проблему снабжения газом. ЕС солидарен с Молдовой. Наши эксперты на месте помогают с разрешением этой ситуации", - говорится в заявлении.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил на брифинге в Брюсселе, что ЕС "воспринимает очень серьезно газовую ситуацию в Молдове" и "принял к сведению" заявления "Газпрома" по этой теме. По словам Стано, оказывает Кишиневу возможную финансовую и техническую помощь для преодоления кризиса, а также изучает альтернативные пути диверсификации поставок. Также он добавил, что Еврокомиссия не обсуждает вопрос поставок газа с Россией.

Ранее "Страна" сообщала, что Молдова попросила у Украины одолжить около 15 миллионов кубометров газа, что составляет 0,08% украинских газовых запасов на сегодняшний день. На данный момент в Молдове сложилась критическая ситуация с энергетикой и даже такой объем для республики важен.

Также мы писали, что советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль прокомментировала энергетический кризис в Молдове, которая из-за нехватки газа объявила чрезвычайное положение. По словам чиновницы, Украина может стать следующей.