Кабмин вдвое снизил тариф для украинцев без поставщика газа
Кабинет министров Украины вдвое снизил тариф для украинцев, которые остались без поставщика газа. Такая категория граждан будет платить по 7,96 гривен за кубометр вместо 16,56 грн в октябре.
Об этом говорится в постановлении правительства от 25 октября.
"Дополнить постановление Кабинета министров Украины 9 декабря 2020 г. № 1236 пунктом 417 следующего содержания: Установить с 1 октября по 30 ноября 2021 г. предельную цену на природный газ по договорам поставки: между бытовыми потребителями и поставщиком "последней надежды" - на уровне 7,96 гривны за 1 куб. метр (с учетом налога на добавленную стоимость)", - говорится в документе.
Бюджетные учреждения, учреждения здравоохранения государственной и коммунальной собственности будут платить 16,8 грн за кубометр с НДС.
Напомним, недавно газовщики обнародовали новые тарифы. Согласно их данным, в Украине могут резко вырасти цены на распределение газа. К примеру, в Лубныгазе будут просить регулятора повысить тариф с 1,79 гривен до 3,49 гривен, в Киевоблгазе - с 1,45 до 3,38 гривен. И это далеко не предел. Другие газосбытовые компании выставляют ценники почти до 9 гривен. То есть, минимальное увеличение - в два раза, а по некоторым компаниям - впятеро и больше.
Также мы писали, что в Киеве почти в два раза повысили тарифы на отопление.