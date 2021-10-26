Кабинет министров Украины вдвое снизил тариф для украинцев, которые остались без поставщика газа. Такая категория граждан будет платить по 7,96 гривен за кубометр вместо 16,56 грн в октябре.

Об этом говорится в постановлении правительства от 25 октября.

"Дополнить постановление Кабинета министров Украины 9 декабря 2020 г. № 1236 пунктом 417 следующего содержания: Установить с 1 октября по 30 ноября 2021 г. предельную цену на природный газ по договорам поставки: между бытовыми потребителями и поставщиком "последней надежды" - на уровне 7,96 гривны за 1 куб. метр (с учетом налога на добавленную стоимость)", - говорится в документе.

Бюджетные учреждения, учреждения здравоохранения государственной и коммунальной собственности будут платить 16,8 грн за кубометр с НДС.

Напомним, недавно газовщики обнародовали новые тарифы. Согласно их данным, в Украине могут резко вырасти цены на распределение газа. К примеру, в Лубныгазе будут просить регулятора повысить тариф с 1,79 гривен до 3,49 гривен, в Киевоблгазе - с 1,45 до 3,38 гривен. И это далеко не предел. Другие газосбытовые компании выставляют ценники почти до 9 гривен. То есть, минимальное увеличение - в два раза, а по некоторым компаниям - впятеро и больше.

Также мы писали, что в Киеве почти в два раза повысили тарифы на отопление.