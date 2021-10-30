Стала известна цена, по которой после длительных переговоров Молдова договорилась покупать газ у Российской Федерации с ноября по новому пятилетнему договору. Так, это 450 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщил молдавский вице-премьер Андрей Спыну.

"Я могу сказать на данный момент, что, исходя из текущих рыночных цен, на ноябрь цена будет примерно 450 долларов за тысячу кубометров. В нынешних условиях у нас будет цена в 2 раза ниже рыночной и ниже, чем мы заплатили в октябре (790 долларов)", - написал он в своем Фейсбуке.

При этом Спыну добавил, что контракт Молдавии и "Газпрома" не включает в себя каких-либо политических условий.

"Во избежание спекуляций - подписанный протокол не предусматривает каких-либо политических условий и никоим образом не упоминает приднестровский регион", - заявил Спыну.

Что касается задолженности, образовавшейся в Молдова-Газе, по словам вице-премьера, стороны договорились провести независимый аудит этого долга в 2022 году. На основании этого аудита будет установлена сумма и начнутся новые переговоры по определению того, как и когда Молдова будет ее выплачивать.

Ранее "Страна" писала о том, что Молдова договорилась с Россией продлить контракт на поставку газа на пять лет.

Также мы сообщали, что газ впервые за 1,5 месяца стал стоить меньше 800 долларов за тысячу кубометров.