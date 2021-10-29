Цена на газ в Европе впервые с 17 сентября опустилась ниже $800 за тысячу кубометров данные торгов. Удешевление произошло в процессе торгов в пятницу, 29 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 15:21 снизилась до отметки $795,8 за 1 тыс. куб. м, или €66,375 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общее падение цены за день превысило 14%.

Напомним, стоимость газа в Европе начала дешеветь в среду, 27 октября, после того как президент РФ Владимир Путин лично озаботился состоянием запасов газа "Газпрома" в подземных хранилищах Европы и озвучил поручение компании после завершения закачки в российские ПХГ позаботиться о запасах в Европе. Массированная закачка должна начаться со второй недели ноября.

После этих новостей цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures вечером в четверг снизилась до 74,595 евро за МВт/ч, или 899 долларов за тысячу кубометров (с 26 сентября цена на TTF не опускалась ниже этого уровня). Позднее цена немного восстановилась - до уровня 908 долларов. Днем ранее торги закрылись на уровне 1062 доллара за тысячу кубометров.

Ранее "Страна" сообщала, что после поручения российского президента Владимира Путина "Газпрому" увеличить объем голубого топлива в европейских газовых хранилищах спотовая цена на газ в Европе упала.

Также мы писали, что Россия готовится выйти на рекордные показатели поставок газа на мировой рынок до конца 2021 года. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. При этом он добавил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не ограничений на поставки газа со стороны России.