В российском "Газпроме" заявили, что увеличение добычи газа компанией в этом году покроет около трети прироста мирового потребления голубого топлива.

Об этом пишет ТАСС.

Исходя из предварительных оценок, потребление газа в мире в текущем году вырастет на 150 млрд кубометров и составит 4,2 трлн кубометров. Наибольший рост спроса на газ наблюдается на ключевых рынках "Газпрома" – в России, Китае и европейских странах.

"На фоне высокого спроса "Газпром" существенно нарастил добычу газа: за девять с половиной месяцев 2021 годна она увеличена на 56,7 млрд куб. м (на 16,6%) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. За счет увеличения объемов добычи газа "Газпрома" в 2021 году может быть покрыто около трети прироста потребления газа в мире", - заявили в компании.

Ранее "Страна" сообщала, что ранее польский министр требует от Еврокомиссии начать разбирательство против "Газпрома" из-за роста цен на газ в ЕС.

Также мы писали, что ранее в украинском Минэнерго уже предупредили о резком росте тарифов в платежках в случае отказа России от транзита газа через Украину.