Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручению "Газпрому" после того, как пройдет закачка природного газа в подземные хранилища России, начать плановую работу по повышению объема голубого топлива в европейских газовых хранилищах.

Об этом сообщает "РИА Новости" в среду, 27 октября.

"Алексей Борисович (Миллер, глава "Газпрома" - Ред.), я вас прошу, после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России к 8 ноября или 8 ноября начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе - в Австрии и в Германии", - сказал российский президент.

Напомним, Украина предложила российскому "Газпрому" раньше срока продлить контракт на транзит газа. На данный момент между "Нафтогазом" и "Газпромом" заключен транзитный контракт до 2024 года, согласно которому Россия должна прокачать через Украину в этом году минимум 40 млрд кубометров газа.

Также сообщалось, что "Газпром" и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет на поставку газа в обход Украины. В результате Украина потеряла 4,5 миллиарда кубометров транзитного газа.

Ранее "Страна" подробно анализировала, хватит ли Украине газа на зиму и что будет если голубое топливо закончится. Власти утверждают, что газа в подземных хранилищах до весны точно хватит