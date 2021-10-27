В среду, 27 октября, в Санкт-Петербурге пройдут переговоры вице-премьера Молдовы Андрея Спыну с главой российского "Газпрома" Алексеем Миллером. Стороны обсудят продление газового контракта.

Об этом Андрей Спыну заявил в ходе пресс-конференции, видео обнародовано в Youtube.

"У нас в среду будет встреча в Санкт-Петербурге с господином Миллером, директором "Газпрома", где мы продолжим обсуждение повестки, которую затрагивали в Москве", - сказал он.

Отметим, действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло в последний день сентября 2021 года, после чего его продлили на один месяц. Стороны на переговорах и обсудят дальнейшее сотрудничество.

Вместе с тем, как пишет газета Financial Times со ссылкой на свои информированные источники, Москва предлагает Кишиневу отказаться от договора о свободной торговле с Евросоюзом и присоединиться к Евразийскому экономическому союзу в обмен на более дешевый газ для страны.

В газете также добавили, что "Газпром" сократил поставки в Молдову на одну треть в прошлом месяце после окончания долгосрочного контракта и потребовал более чем вдвое превысить предыдущие условия для продолжения поставок голубого топлива.

"Газпром" также хотел, чтобы Молдова отложила выполнение правил ЕС, которые требуют либерализации газовых рынков и усиления конкуренции", - пишет газета со ссылкой на источники.

Напомним, недавно в "Газпроме" выступили с заявлением относительно газового кризиса в Молдове и выдвинули условия: если Кишинев не погасит долги с пеней в размере $709 млн, поставки будут прекращены с 1 декабря 2021 года.

Также мы писали, в Молдове из-за газового кризиса объявили режим чрезвычайного положение. Украина согласилась поставить газ республике в долг.