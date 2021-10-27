Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщение The Financial Times о том, что Россия в ходе газовых переговоров выставила Молдове ультиматум - дешевый газ может быть только при вступлении Молдовы в Евразийский экономический союз.

Об этом со ссылкой на Пескова пишет ТАСС.

"Никаких политических моментов нет и быть не может. Это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность, есть коммерческое предложение, есть предлагаемая скидка, есть проблема накопленного долга. Все это носит коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет и быть не может", – сказал Дмитрий Песков.

"Достоверность такого ультиматума сомнительна. И больше похожа на "слив" от молдавских властей, чтобы Евросоюз поторопился с помощью в газовом кризисе", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Отметим, действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" на поставку газа истекло в последний день сентября 2021 года, после чего его продлили на один месяц. В "Газпроме" ранее заявили, что поставки газа в Молдову прекратятся 1 декабря, если Кишинев не заплатит долг $709 млн.

Также мы сообщали, что 25 октября Молдова впервые закупила газ не у России. У Польши была приобретена седьмая часть от суточного потребления страны.

Кроме того, ранее в ходе переговоров Молдове не удалось договориться с Россией по поводу газового контракта, предложения "Газпрома" Кишинев счел невыгодными.