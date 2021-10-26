Между "Нафтогазом" и "Газпромом" заключен транзитный контракт до 2024 года, по которому Россия должна прокачать через Украину в этом году минимум 40 млрд кубометров газа. Однако Киев уже сейчас предлагает продлить контракт и увеличить объемы прокачки голубого топлива.

Об этом в интервью ТСН сообщил гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.

"Что касается дальнейших шагов, то мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт, не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 миллиардов кубометров газа в год", - сказал Макогон.

И добавил, что Россия пока на это предложение не отвечает.

Он добавил, что по существующему контракту даже если "Газпром" не будет прокачивать прописанные в документе объемы газа, он все равно должен платить за транзит - примерно $1,3 млрд в год.

Как сказал Макогон, "Газпром" законтрактовал на все пять лет – до конца 2024 года - мощности прокачки через Украину в объеме 109 млн кубометров газа в сутки.

Также собеседник ТСН констатировал, что принятое США и ФРГ совместное заявление по поводу "Северного потока - 2" и гарантий энергобезопасности носит чисто декларативный характер.

"Отсутствуют документы, фактически описывающие этот процесс", - сказал Макогон.

Ранее "Страна" приводила заявление российской стороны о том, что о новом контракте на транзит газа с Украиной говорить рано.

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