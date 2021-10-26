В долгосрочной перспективе Российская Федерация планирует понизить цены поставляемого газа в Европу на 60% (до 300–400 долларов за 1 тыс. кубометров). Слишком длительные газовые гонки могут остановить спрос на поставки "Газпрома".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Российской Федерации источники.

По данным первого источника издания, который проинформирован сведениями об энергетической политике в России, в настоящее время РФ хочет, чтобы цены в Европе составляли около $300-400 за тысячу кубометров, аргументируя это тем, что подобный контракт поможет ПАО "Газпром" сохранить свой уровень на рынке континента, даже при условии, что государства от Великобритании до Польши начинают переходить на более экологически чистые источники энергии.

Второй источник, в свою очередь, озвучил диапазон от $200 до 400, но для России цены на таком низком уровне считаются менее приемлемыми.

В настоящее время это значительно разнится с базовыми ценами в Европе, которые за последние несколько недель регулярно достигали рекордных уровней на фоне энергокризиса. Кроме того, в преддверии зимнего времени года возникли риски дефицита поставок, поскольку запасы газа на континенте находятся фактически на самом низком сезонном уровне. Так, потоки по трубопроводам имеют ограничения, а конкуренция с Азией за сжиженные грузы все еще длится.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что Россия обещает увеличить поставки газа в Европу сразу после запуска "Северного потока-2".

В частности, "Газпром" предельно снизил поставки газа в Европу. В понедельник, 25 октября, поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа упали до 8 млн кубометров в день вместо забронированных 31 млн кубометров.