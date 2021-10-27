После поручения российского президента Владимира Путина "Газпрому" увеличить объем голубого топлива в европейских газовых хранилищах спотовая цена на газ в Европе упала.

Это видно из таблицы результатов торгов на лондонской бирже ICE Futures.

На фоне планов "Газпрома" закачать много газа в хранилища Германии и Австрии сразу после завершения закачки газа в ПХГ России цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на этой бирже снизилась до 84,6 евро за МВт/ч, или 1015 долларов за тысячу кубометров.

Перед этим цена газа была 1048 долларов, а днем ранее торги закрылись на отметке 1062 доллара США за тысячу кубометров.

Как писала "Страна", 25 октября "Газпром" предельно снизил поставки газа в Европу. Поставки топлива по трубопроводу Ямал-Европа упали до 8 миллионов кубометров в день вместо забронированных 31 млн кубометров.

А уже через два дня, 27 октября, Путин дал поручение главе "Газпрома" Алексею Миллеру после окончания закачки природного газа в подземные хранилища России начать плановую работу по повышению объема голубого топлива в европейских газовых хранилищах.