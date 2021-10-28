Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что до конца отопительного сезона цена на голубое топливо для всех жителей страны меняться не будет и составит 7,96 грн за кубический метр.

Об этом премьер-министр написал в своем Telegram-канале в четверг, 28 октября.

Кроме того, премьер-министр напомнил, что этой неделе правительство также вдвое снизило тариф для тех украинцев, которые оказались без поставщика газа. Цена также составит 7,96 грн за кубический метр и будет действовать с 1 октября по 31 ноября.

Также Шмыгаль призвал украинцев заключать договор с "Нафтогазом" или другим поставщиком, чтобы сохранить для себя такую ​​цену в течение всего отопительного сезона.

Ранее мы рассказывали, что недавно газовщики обнародовали новые тарифы. Согласно их данным, в Украине могут резко вырасти цены на распределение газа. К примеру, в Лубныгазе будут просить регулятора повысить тариф с 1,79 гривен до 3,49 гривен, в Киевоблгазе - с 1,45 до 3,38 гривен. И это далеко не предел. Другие газосбытовые компании выставляют ценники почти до 9 гривен. То есть, минимальное увеличение - в два раза, а по некоторым компаниям - впятеро и больше.

Кроме того "Страна" выяснила, хватит ли Украине газа на зиму и что будет если он закончится.