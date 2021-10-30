На этих выходных, 30 и 31 октября, в Риме проходит форум G20. В нем участвуют президент США Джо Байден, президент Южной Кореи Мун Джэин, глава Франции Эммануэль Макрон. А вот Владимир Путин и Си Цзиньпин в Рим не приехали. Они принимают участие в формате онлайн-конференции.

Среди обсуждаемых тем - ситуация в Афганистане, газовый кризис в Европе, пандемия коронавируса, изменения климата. Ожидается, что страны обсудят совместную помощь Афганистану, система здравоохранения которого оказалась в кризисе. Поскольку Талибан не признали другие страны, международные счета Афганистана оказались заблокированными. на них зависли 10 миллиардов долларов.

Напомним, что страны G20 хотят добиться вакцинации 70% населения мира к середине 2022 года. Для этого будет создана специальная рабочая группа.

Также мы писали, что заблокированные украинские СМИ инициируют обсуждение беспредела украинской власти на саммите G20. Журналисты "Страны", телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и интернет-издания "Шарий.net" обратились к участникам саммита G20, чтобы инициировать обсуждение уничтожения свободы слова в Украине.