В ночь на пятницу, 29 октября, самолет президента США Джо Байдена приземлился в римском аэропорту Фьюмичино.

Байден примет участие в саммите G20, который пройдет в Риме 30-31 октября.

Американский борт №1 сел в 3:24 по киевскому времени. Байдена сопровождает супруга Джилл, сообщил пул Белого дома.

Первой остановкой в рамках поездки Байдена в Европу станет Ватикан. Сегодня его примет Папа Римский Франциск.

Еще одна одна из ключевых встреч - переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые тоже пройдут в пятницу.

Кроме того, глава Белого дома проведет встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и итальянским премьер-министром Марио Драги.

30 и 31 октября Байден примет участие в сессиях G20.

Потом американский президент отправится в Глазго на конференцию ООН высокого уровня по климату, которая состоится 1-2 ноября.