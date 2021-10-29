Менее чем за неделю до июньской встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Швейцарии Белый дом приказал Пентагону отложить давно запланированное испытание гиперзвуковой ракеты. Это было сделано, чтобы не усиливать напряженность в отношениях с Москвой.

Об это пишет Politico со ссылкой на три источника в Пентагоне и конгрессе.

По словам источников, высокопоставленный сотрудник Белого дома обратился в офис министра обороны с просьбой отложить испытание. Байден в то время готовился к жесткой дискуссии со своим российским коллегой, и официальные лица беспокоились, что запуск оружия накануне встречи может послать неверный сигнал или вообще сорвать мероприятие в Женеве.

При этом представитель министерства обороны отметил, что русские также "не совершали [провокационных] действий перед саммитом".

Источники общались с изданием на условиях анонимности из-за деликатности вопроса. Однако представитель Белого дома назвал информацию газеты неточной. В Пентагоне и вовсе отказались от комментариев.

"Никто не будет подробно рассказывать, кто в Белом доме сделал запрос, а в министерстве обороны принял его", - сделала ремарку Politico .

В газете добавили, что Путин явно не понял послания, которое администрация пыталась ему передать, даже после личных переговоров с Байденом. И 19 июля - через месяц после саммита - министерство обороны России объявило, что испытало гиперзвуковую ракету, которую давно хвалил глава Кремля.

"Страна" сообщала, что в начале октября в России прошли еще одни тесты оружия: военные успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Также мы приводили объяснение пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, почему РФ развивает гиперзвуковое оружие.