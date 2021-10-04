В России успешно провели первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки. Испытания проводил военно-морской флот.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. По данным объективного контроля, полёт ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель", - сказано в пресс-релизе Минобороны РФ.

Стоит отметить, что "Циркон" является первой в мире гиперзвуковой ракетой с крыльями, которая может осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя. Ее максимальная скорость - около девяти скоростей звука, а максимальная дальность - тысяча километров.





Напомним, в конце сентября США провели испытания гиперзвуковой ракеты HAWC. Ее скорость в пять раз превышает скорость звука.

Также "Страна" сообщала, что в США хотят оснастить свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer гиперзвуковыми ракетами.

